Im Land der 1000 Seen

Klink, die Perle zwischen zwei Seen direkt an der Müritz gelegen, ist der ideale Ausgangspunkt, um die Mecklenburgische Seenplatte zu erkunden. Die Wandergruppe des Alpenvereins Bad Kissingen besuchte auf der Anreise Deutschlands größte Feldsteinscheune in Bollewick.

Am nächsten Tag stand eine Vier-Seen-Rundfahrt auf dem Programm. Die Fahrt ging von Klink nach Damerow in das Wisentreservat, eine der weltgrößten Zuchtstationen. Das Gehege wurde 1957 aufgebaut.

Tags darauf fuhr die Gruppe mit dem Bus nach Federow in den Müritz-Nationalpark. Weite Wälder, viele Seen und sumpfige Moorlandschaften bilden den idealen Lebensraum für Seeadler, Kraniche und Rothirsch. Eine Kamera auf einem nahe gelegenen Hochspannungsmast übermittelte Live-Bilder direkt vom Adlerhorst. Ein besonderes Erlebnis war die exklusive Adlersafari mit einem Park Ranger. Auf der Rückfahrt legte die Gruppe einen Zwischenstopp in Waren ein. Nach dem Besuch der St. Georgenkirche, eine dreischiffige Backsteinbasilika, und einem Spaziergang durch die renovierte Altstadt, vorbei am Neuen Rathaus hinunter zum Hafen, ging es zurück in das Hotel.

Am folgenden Tag stand eine Tour über Land nach Plau und Malchow auf dem Programm. Nach einem Bummel durch die malerische Altstadt ging es in das Naturschutzgebiet Plauer Stadtwald. Auf der Spur der Zaubersteine wanderte die Gruppe durch eine typisch mecklenburgische Landschaft mit all seinen Besonderheiten. Danach ging es in die Inselstadt Malchow. Ein Spaziergang durch den historischen Stadtkern auf der Altstadtinsel endete an der neu errichteten Drehbrücke.

Nach vier erlebnisreichen Tagen hieß es Abschied nehmen von der Mecklenburgischen Seenplatte. Roland Sauer