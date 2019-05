Im Kurvenbereich, kurz vor der Engstelle in der Talstraße, kam es am Freitagvormittag in Dorgendorf zum Streifvorgang zwischen einem aus Richtung Baunach kommenden VW Polo und einem entgegenkommenden Reisebus. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von rund 5000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.