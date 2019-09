Im Kreuzungsbereich krachte es

Am Mittwochnachmittag kam es an der Kreuzung Iringstraße/Dammstraße zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich. Eine 47-Jährige hielt ihren Pkw in der Iringstraße in Fahrtrichtung Bad Kissingen an und wollte in den Oberen Zollweg einbiegen. Im Gegenverkehr wollte eine 18-Jährige mit ihrem VW Polo nach links in die Dammstraße einbiegen. In dem Moment, als dann beide Frauen zum Linksabbiegen ansetzten, überholte ein 21-Jähriger mit seinem 3er-BMW das Fahrzeug der 47-Jährigen rechts. Dies nahm die Polo-Fahrerin nicht wahr, und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. pol