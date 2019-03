Im Kreisel krachte es

Ein 32-jähriger Skoda-Fahrer fuhr die Bahnhofstraße in Richtung Diebach. Er fuhr in den Kreisverkehr ein und wollte diesen an der zweiten Ausfahrt verlassen. Zeitgleich fuhr ein 79-jähriger Mercedes-Fahrer in den Kreisel ein und übersah dabei den vorfahrtsberechtigen Pkw, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde niemand, der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beider Fahrzeuge wird auf ca. 6000 Euro geschätzt. pol