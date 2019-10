Im Kleinen ganz groß: 17. Miniaturenbörse mit "Lebenden Werkstätten"

Entsprechend dem Motto "Im Kleinen ganz groß" präsentieren sich am Samstag, 2. November, von 10 bis 17 Uhr im Museum der deutschen Spielzeugindustrie ausgesuchte Aussteller aus ganz Deutschland bei der 17. Miniaturenbörse mit "Lebenden Werkstätten".

Die Veranstaltung macht neugierig auf das "1:12-Hobby" und spricht alle Sammler, Puppenhauseinrichter, Liebhaber, Neueinsteiger und Interessierte jeden Alters an: Das Museum verwandelt sich in ein lebendiges "1:12-Paradies". Zum Entdecken und Erwerben bieten die Aussteller ein breites 1:12-Sortiment wie zum Beispiel Bücher, Blumen und Gemüse, vornehme Hochzeitsessen, Puppenschmuck und -schuhe, Weihnachtsschmuck, Geschirr, Korbwaren, edle Gläser und Schalen, Miniatur-Spiele, Puppenstubenmöbel und -puppen, Deko im Vintage-Style, Miniaturklöppelspitzen und -moden, Volkskunst, Bekleidung und vieles andere mehr an.

Dieses besondere Hobby schafft einen Gegenpol zum digitalen Arbeitsalltag und bietet die Möglichkeit, die eigene Kreativität zu entdecken und zu entfalten. Die Besucher tauchen in eine gemütliche Atmosphäre ein und können sich dabei Zeit nehmen, in aller Ruhe zu schauen, zu staunen und zu fachsimpeln. Und sie können neue Ideen und Lieblingsstücke mit nach Hause nehmen.

Die Miniaturisten beantworten gerne Fragen und freuen sich auf den Besuch. Das Ausstellerverzeichnis ist auf der Homepage www.spielzeugmuseum-neustadt.de zu finden.

Im Museumscafé werden den Gästen Kaffee, Getränke und selbst gebackene Kuchen angeboten. red