Im Kleebauernhaus rücken bald die Maler an

Lonnerstadts Bürgermeister Stefan Himpel (FW) bat die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung, ihm bei der Vergabe der Restarbeiten für das Kleebauernhaus "einen kleinen Spielraum einzuräumen". Dann könne er die Arbeiten an den wirtschaftlichsten Bieter vergeben, ohne noch einmal damit in die Sitzung zu gehen.

Mit den Arbeiten solle noch in diesem Jahr begonnen werden. Die Schätzkosten lagen dem Ratsgremium bereits vor: 39 855 Euro für die Fassadenarbeiten, 20 080 Euro für die Schreinerarbeiten für Innentüren und Treppen sowie 25 147 Euro für die Innenputz- und Malerarbeiten. Aufgrund der Hochkonjunktur am Bau rechne der Architekt jedoch mit deutlichen Kostensteigerungen. Das Obergeschoss des denkmalgeschützten ortsbildprägenden Gebäudes soll künftig als Wohnung genutzt werden. Die Räume im Erdgeschoss sollen dem Heimatverein zur Nutzung zur Verfügung stehen.