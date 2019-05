Im Klassenzimmer schlüpft ein gutes Dutzend flauschiger Küken

Auf Initiative von Klassenlehrer Heinrich Zweyer und dem Geflügelzuchtverein Marktzeuln wurde das Projekt "Kükenschlupf" dieses Schuljahr an der Grundschule erneut durchgeführt.

Gerhard Hümmer stellte den Brutapparat im Nebenraum des Klassenzimmers der Kombiklasse 3/4 auf und bestückte ihn mit zwei Dutzend Eiern. Dabei konnten die Schüler viel Wissenswertes vom Weg vom Ei zum Küken erfahren. Die Brutdauer beträgt 21 Tage, die Bruttemperatur 37,7 Grad. Wichtig ist auch, dass etwas Wasser in den Brutapparat gefüllt wird, damit ein feuchtes Klima entsteht. Auch müssen die Eier immer wieder gewendet werden, damit die Eier von allen Seiten die gleiche Wärme erhalten. Nach rund einer Woche kann man mit einer Schierlampe die Eier durchleuchten und feststellen, ob sie befruchtet sind. Nach zwei Wochen sieht man, dass das Küken fast den gesamten Innenraum benötigt.

Der Drang nach draußen

Am 18. Tag wird dann die Wendung abgeschaltet und die Eier flach in den Brutapparat gelegt. Das Küken dreht sich jetzt in die richtige Schlupfhaltung. Am 20. Tag kann man bei einigen Eiern schon erkennen, dass das Küken nach draußen will. Die Aufregung bei den Kindern ist in der Endphase natürlich besonders groß. Auch werden schon für den zu erwartenden Nachwuchs verschiedene Namen ausgedacht und Patenschaften übernommen. Am 22. Tag ist es dann endlich so weit: Ein gutes Dutzend Küken fiept lebhaft im Brutapparat und erwartet die ungeduldigen Schüler freudig. Nun werden die Küken in einem geräumigen Glaskasten mit einer Wärmeplatte, einer Futterschale, Einstreu und genügend Wasser untergebracht.

In der nächsten Woche können die Neugeborenen die Schüler beim Unterricht beobachten und verbringen dann ihr weiteres Leben bei Gerhard Hümmer und seinen Hühnern. Naturnaher Unterricht, der alle Schüler und Lehrer gleichermaßen begeistert und den Kindern den Wert der Schöpfung und Achtung für die Kreatur nahe- bringt. red