Im Kino "funkte" es

Ein Kinobesuch in Neuses führte die Herzen von Magda und Arno Bittruf vor über 60 Jahren zusammen. Nach zweijähriger "Schnorrzeit" heiratete das Paar, das damals in der "Krienesmühle" in Au wohnte.

Aus der Familiengründung gingen drei Söhne, eine Tochter, neun Enkel und vier Urenkel hervor.

Arno Bittruf, der ursprünglich das Bäckerhandwerk erlernt hatte, arbeitete erst in Stuttgart und später dann 42 Jahre lang in einer Polsterei. Magda Bittruf schaffte ab ihrem 16. Lebensjahr in der Näherei Zambra und bei Leder-Büttner, davon viele Jahre in Heimarbeit. Gemeinsam bauten sie sich in den 70er Jahren ein Haus in Küps.

Heute genießen beide ihren wohlverdienten Ruhestand und kümmern sich um Haus und Hof.

Erster Bürgermeister Bernd Rebhan, der namens des Marktes Küps gratulierte, betonte, dass es eine besondere Gnade sei, bei guter Gesundheit ein solch großes Fest gemeinsam feiern zu dürfen. Bernd Steger, als weiterer Stellvertreter des Landrats, wünschte das Allerbeste. Pfarrer Reinhold König übermittelte seitens der evangelischen Kirchengemeinde alles Gute. hän