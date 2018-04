Im Kinderhaus St. Johannes ist es schon viel zu eng geworden

Auf großes Interesse traf die Pfarrversammlung in Uetzing. Vorsitzender Jürgen Reinhardt gab einen ausführlichen Jahresbericht.

Heiko Lazarz berichtete, dass das Zeltlager heuer vom 8. bis 12. August auf dem Zeltplatz in Triebsdorf bei Coburg stattfindet. Von den geselligen Angeboten in der Seniorenarbeit berichtete Anita Wudy: Am 23. April fährt wieder ein Bus mit Senioren zum Staffelberg hoch, Interessierte könnten mitfahren. Von der Erwachsenenbildung berichtete Roswitha Klemenz. Es wurden 2017 zwei gut besuchte Vorträge im Rahmen der Frauenfrühstücke in Uetzing angeboten. Wallfahrtsführer Wolfgang Herold ging kurz auf die Gößweinsteiner Wallfahrt ein. Am viertägigen Gebetsgang nahmen 94 Pilger teil. Von der 100. Wallfahrt an Maria Geburt nach Marienweiher berichtete Wallfahrtsführer Gerd Klemenz. Heuer findet die Marienweiher Wallfahrt vom 8. bis 9. September statt.

Jürgen Reinhardt wünscht sich Vorbeter für die Wallfahrten und die Bittgänge. Der Uetzinger Kirchenpfleger Josef Weis informierte über die Situation im Kinderhaus Sankt Johannes der Täufer. Die "gute Seelen" des Kinderhauses Theresia und Herbert Glock wurden in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Das Kinderhaus Sankt Johannes der Täufer ist voll belegt. Da es mehr Anmeldungen als Kindergartenplätze gibt, wird nach einer geeigneten Lösung für die Lautergrundkinder gesucht. Über eine eventuelle Erweiterung des Kinderhauses werde nachgedacht.

Von der Stublanger Filialkirche Sankt Nikolaus berichtete Kirchenpfleger Wolfgang Herold, dass die Außenrenovierung abgeschlossen wurde. Damit die Filialkirche auch bei Nacht zum Blickfang wird, hat die Soldatenkameradschaft Stublang die Kosten für die LED-Beleuchtung übernommen.



Biker kommen zum Beten

Der Motorradgottesdienst findet am 15. April statt. Roswitha Klemenz ging auf die Pfarrgemeinderatswahl ein. Dem neuen Pfarrgemeinderat gehören Stefan Dinkel, Gudrun Gehringer, Andrea Kerner, Verena Kerner, Roswitha Klemenz, Andrea Lazarz, Annemarie Reinhardt und Kerstin Weis an. Heute, Dienstag, findet die konstituierende Sitzung im Pfarrsaal um 20 Uhr statt. Die Verabschiedung des alten und die Einführung des neuen Pfarrgemeinderats findet am Sonntag, 6. Mai, um 9 Uhr im Gottesdienst statt. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Jürgen Reinhardt ging auf die Jubelkommunion ein und die Schwierigkeit aufgrund des Datenschutzgesetzes, Adressen von Jubelkommunikanten herauszufinden.

Da sich Pfarrsekretärin Katja Schreiber in Elternzeit befindet, ist das Pfarrbüro mit Karin Brückner besetzt. Das Pfarrbüro ist immer am Donnerstag von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Kurz ging Stadtpfarrer Georg Birkel auf die Seelsorgebereichs-Zusammenlegung ein. Wegen des großen Priestermangels sei es schon in den letzten Jahren nicht mehr möglich gewesen, alle Pfarreien und Kuratien des Erzbistums Bamberg mit eigenen Pfarrern zu besetzen. Da in den kommenden Jahren nicht mehr Priester zu erwarten seien, die Aufgaben der Geistlichen aber nicht weniger werden, soll sich die Zahl der 94 Seelsorgebereiche im Erzbistum Bamberg halbieren. 47 Bereiche bleiben dann übrig. Zurzeit gehört die Pfarrei Uetzing zum Pfarreienverbund Banzer Stift - Bad Staffelstein - Lautergrund. gkle