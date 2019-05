Im Kindergarten sind die Tiere los

Der katholische Kindergarten lädt alle Interessierten zum "Tierischen Sommerfest" am Freitag, 24. Mai, ab 14.30 Uhr am Kindergarten in der Bürgermeister-Prell-Straße 14 ein. Für alle Kinder wird wieder ein breites Angebot an Unterhaltungsmöglichkeiten geboten wie Kinderschminken, Spielstationen und Hüpfburg. Große Spannung und viele Gewinne verspricht die Tombola-Station, welche durch vielfache Spenden regionaler Firmen sowie engagierter Privatpersonen ermöglicht wurde. Für das leibliche Wohl für Groß und Klein wird gesorgt. red