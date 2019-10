Im Kindergarten ist Arno Löffler der "Meister Eder"

Arno Löffler aus Windheim konnte kürzlich seinen 80. Geburtstag feiern. Er ist in Buchbach mit sechs Geschwistern aufgewachsen und zur Schule gegangen. Als besonders traumatisches Erlebnis seiner Kindheit blieb ihm der Einmarsch der amerikanischen Armee in Buchbach am Ende des Zweiten Weltkrieges im Gedächtnis.

Sein Elternhaus wurde beschossen und brannte nieder, so dass die Familie in der Schule leben musste. 1964 heiratete er seine Frau Agathe, das Paar zog in das Elternhaus der Braut nach Windheim und sechs Jahre später ins neue Eigenheim. Zwei Söhne und vier Enkelkinder sind die Nachkommen.

Seinen Lebensunterhalt verdiente sich der Jubilar bei der Firma Rebhan in Sattelgrund und bei der Firma Wiegand in Steinbach. Sein handwerkliches Geschick und der fachmännische Umgang mit Holz brachte ihm den Spitznamen "Meister Eder" ein. Dieser wurde ihm vom Kindergarten verliehen, wo er gerne ehrenamtlich mit Rat und Tat zur Hand ging.

Arno Löffler war einige Jahre Kassier bei der Feuerwehr und ist Mitglied im Obst- und Gartenbauverein, Heinz Büttner und Hans Vetter gratulierten. Pfarrer Cyriac Chittukalam und Antonie Schneider übermittelten die Glück- und Segenswünsche der Pfarrgemeinde, Bürgermeister Thomas Löffler gratulierte für die Gemeinde.

Auch der Modell-Flugsportverein wünschte dem Jubilar alles Gute. hm