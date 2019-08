Im Kindergarten in Langensendelbach gibt es nun auch eine Igel-Gruppe

Das Sommerfest in der katholischen Kindertagesstätte Sankt Peter und Paul Langensendelbach war mit der Einweihung der neuen Igel-Gruppe verbunden. Insgesamt hat die Einrichtung nun zwei Krippengruppen und vier Kindergartengruppen mit insgesamt 124 Kindern.

Das Motto in diesem Jahr am Wochenende nach der Langensendelbacher Kerwa lautete "Die Kerwa ist kumma, die Kerwa is do". So wurde auch traditionell ein Baum aufgestellt und von den Kindern der Betzen ausgetanzt.

Aus dem ganzen Dorf kamen die Gäste von Jung bis Alt herbei, um mitzufeiern. Den Anfang machten Karin Büttner und Pfarrer Roy Xavier Erupathinalil. Zur Einweihung der neuen Räumlichkeiten der Igel-Gruppe hielten sie einen Gottesdienst ab. In der Kita angekommen zerschnitt Architekt Herbert Amtmann feierlich das rote Band und somit konnte das Fest beginnen. Abgesehen von den aufregenden Spielstationen wie zum Beispiel der Bierkastenrutsche, dem Baumstammnageln oder dem Bierkrugstemmen gab es auch Auftritte zu sehen. Die Vorschüler der Kita, die sogenannten "Wackelzähne", tanzten den Betzen aus.

Die jüngeren Kinder kümmerten sich um einen traditionellen Kerwasbaum, den sie gemeinsam mit Erzieherinnen und einigen Vätern vor dem Eingang aufstellten. Außerdem zeigten die "Langensendelbacher Tanzmäuse" ihr Können und führten einen mühsam einstudierten Tanz auf. Bei der Tombola konnte jeder Gast sein Losglück herausfordern. red