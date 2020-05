Im KiJuz von Wüstenahorn können Kinder was mitnehmen

Kreativ und witzig sind die Ideen der beiden pädagogischen Mitarbeiterinnen des Kinder- und Jugendzentrums (KiJuz) in Wüstenahorn. Mit einer erneuten Aktion stellen sie das unter Beweis.

"Wir vermissen Euch" sagen die Leiterin Lisa Kreft und ihre Mitarbeiterin Ingrid Marr. Sie meinen damit die Kinder und Jugendlichen, die sonst gern zu ihnen in die Einrichtung kommen. Die offene Kinder- und Jugendarbeit leide massiv unter den derzeitigen Beschränkungen und Maßnahmen, sagte Lisa Kreft.

"to go" gegen Langeweile

Damit jedoch bei den jungen Besuchern der Einrichtung keine Langeweile aufkomme, weil sie eben nicht kommen und an den Projekten der beiden Frauen teilnehmen können, werde den Kindern und Jugendlichen in regelmäßigen Abständen "to go - Angebote" zur Verfügung gestellt.

Geländer als Ausgabestelle

Das Treppengeländer vor der Einrichtung wurde kurzerhand zur "Ausgabestelle" von Bastellideen umfunktioniert. So gibt es jeden zweiten Tage etwas Neues: Basteln to go, Kreuzworträtsel to go Rätsel to go und vieles mehr. "Es sind alles Rätsel und Bastelideen rund um das Zentrum", merkte Ingrid Marr an. So sollten die Aufgaben für alle zu meistern sein, die sonst gern ins Zentrum kommen. Kinder, die die Rätsel lösen, können ihre Antworten in den Briefkasten einwerfen. Das kann sich für sie durchaus lohnen. Sobald das Zentrum wieder geöffnet ist, erhalten die Gewinner eine Überraschungsbox. des