Im Kampf gegen den Blutkrebs

Fast vier Wochen Vorbereitung sind vorbei, am Sonntag wird sich zeigen, ob die Organisatoren die Menschen erreicht haben. Um 11.30 Uhr öffnen sich in der Deichselbach- Schule in Buttenheim die Türen für die Typisierungsaktion für die kleine Liah und andere.

Mit 10 000 Flyern und 500 Plakaten wurde auf die groß angelegte Typisierung aufmerksam gemacht. Knapp 80 Helfer werden im Einsatz sein, um einen reibungslosen Ablauf und die Verpflegung der Teilnehmer zu garantieren.

Die sechs Monate alte Liah ist an Blutkrebs erkrankt. Inzwischen wurde eine Chemotherapie begonnen. Wenn sich die Krankheit dadurch nicht eindämmen lässt, bietet nur eine aus Knochenmark gewonnene Stammzellenspende Überlebenschancen. Doch dafür braucht es einen genau passenden Spender, ein erster Schritt dazu eine Typisierung.

Ein Durchlauf bei der Typisierung dauert etwa zehn Minuten. Nach dem Ausfüllen des Erfassungsbogens werden die Spender zur Registrierung gebeten. Bei der dritten und letzten Station vollzieht man mittels zweier Wattestäbchen den Wangenabstrich. Nach einem 30-minütigen Trockenprozess werden die Stäbchen laborfertig verarbeitet. Ein Kurier bringt die Proben dann am Montagmorgen ins Labor nach Düsseldorf.

Laut Michael Sporrer vom Verein "Hilfe für Anja" ist das Interesse sehr groß. Liah habe eine große Welle ausgelöst. "Es ist zwar sehr viel Arbeit, aber man macht es gerne, schließlich will man ja helfen. Wenn man merkt, dass man die Menschen erreicht hat, freut man sich um so mehr", so Sporrer. Wichtig seien auch Geldspenden, da der Verein die Auswertung der Proben bezahlen muss. red