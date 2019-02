Im "Kaleidoskop" wird wieder gefrühstückt

Der interkulturelle Kinder- und Jugendtreff "Kaleidoskop" des Caritasverbandes Coburg in der Scheuerfelder Straße 96, das Quartiersmanagement Coburg-Wüstenahorn, das Stadtteilmütterprojekt "Känguru" Wüstenahorn sowie das BIWAQ-Projekt "LEA plus" laden alle 14 Tage zum Stadtteilfrühstück ein, jetzt wieder am Dienstag, 12. Februar, von 10 bis 12 Uhr. Das Angebot richtet sich an alle Bewohner des Stadtteils Wüstenahorn, es geht um einen fröhlichen und interkulturellen Austausch. Anmeldungen bitte unter Telefon 09561/237862 (nachmittags) oder 814427 (vormittags). red