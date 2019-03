Im Juz wird es laut

Am kommenden Samstag, 30. März, ab 19 Uhr geben sich im "Wohnzimmer" des Jugendzentrums am Margaretendamm die Bands der Kreismusikschule Bamberg unter dem Motto "Turn up the Volume" das Mikro in die Hand. An diesem Abend mit spannender Livemusik sorgen jazzige Klänge, harte Metalsalven, folkige Sounds und poppige Melodien für reichlich Abwechslung, heißt es in der Mitteilung.

Eröffnen werden die Youngsters von "The Failing Brainstorm", die erst seit September 2018 zusammen proben, aber schon ein paar heiße Rock-Klassiker im Repertoire haben. Anschließend wird es etwas smoother, die Jazzband der Kreismusikschule schmeichelt den Ohren der Zuhörer mit feinen Jazzstandards. Kontrastreich geht es weiter mit der Irish Folk Band "no banjo in the baggage". Die 4. Band des Abends, "six sided", war ursprünglich mal eine reine Girlband, hat jetzt aber männlichen Nachwuchs bekommen. Die Ausrichtung ist die gleiche geblieben: Alternative-Pop/Rock mit einer sanften Frauenstimme. Zum Abschluss wird es dann noch mal etwas heftiger, wenn die neu formierte Band "Stormbreaker" mit fetten Rock- und Metal-Songs noch mal munter macht und den Abend entsprechend dem Motto beschließt. Der Eintritt ist frei. red