Trotz hoher Investitionen in den letzten Jahren steht der SV Hassenbach wirtschaftlich auf soliden Beinen. Auch sportlich lief es in der abgelaufenen Saison besser als in den Jahren zuvor.

Vorsitzender Reinhold Schmitt berichtete von aktuell 180 Mitgliedern. Im sportlichen Bereich gab es eine deutliche Verbesserung, obwohl dies der 7. Tabellenplatz in der B- Klasse nicht ganz ausdrückt. "Die Qualität war da, wurde aber oft nicht auf den Platz gebracht", sagt Reinhold Schmitt. Mit dem neuen Trainer Thomas Strauch gelang ein guter Griff. Er schaffte mit dem TSV Oberthulba den sofortigen Wiederaufstieg in die Kreisklasse.

Die Erwartungshaltung vor der neuen Saison ist groß. Mit Markus Kaufmann kam ein ehemaliges Eigengewächs des SV Hassenbach vom FC Thulba zurück. Mit weiteren neuen Kickern aus der Jugend ist der Kader für beide Mannschaften gut gefüllt. Beim Trainingsauftakt waren fast 30 Spieler auf dem Platz. Der Vorsitzende dankte vor allem Oliver Hofmann, der sich als Trainer um die Belange der SG Hassenbach/Oberthulba II/ Reith kümmert.

Erfolgreiche Dart-Abteilung

"Viel Potenzial in seinem Team", sieht auch Oliver Hofmann, der in der neuen Saison oben mitspielen möchte. Ein großer Gewinn für den Sportverein ist auch die Dart-Abteilung, die mit zwei Mannschaften mit großem Erfolg am Spielbetrieb teilnimmt.

Auch im abgelaufenen Jahr gab es im Sportheim wieder viele Veranstaltungen. Dabei kamen besonders die Doppelspieltage von erster und zweiter Mannschaft bei den Besuchern sehr gut an. Ein voller Erfolg war auch das Faschings-Dartturnier

Mit dem Dach und der Heizung stehen finanziell weitere Herausforderungen an. Zunächst einmal soll das Sportheim im Hinblick auf das bevorstehende 50-jährige Jubiläum einen neuen Anstrich erhalten. "Hier werden wieder einige Helfer benötigt", sagte der Vorsitzende. Kassenwart Mario Götz erläuterte ausführlich den Datenschutz im Verein und auch die einzuhaltenden Regelungen.

Fest mit dem 1. FC Nürnberg

Das 50-jährige Jubiläumsfest wird vom 20. bis 23. September gefeiert. Nach einem geplanten Kommersabend mit vielen Ehrungen ist es gelungen, für den Samstag die Traditionsmannschaft des 1. FC Nürnberg anzuwerben. Die Vorbereitungen für dieses Event laufen schon jetzt auf Hochtouren. sml