Im Itzgrund kommt es zum Duell

Die Gemeinde Untermerzbach will sich an einer "Fachwerkroute" in Franken beteiligen. Sie soll, beginnend in Bad Windsheim, auch durch Untermerzbach führen. Der Gemeinderat verspricht sich dadurch einen Werbeeffekt für den Fremdenverkehr. Unser Bild zeigt die Dorfmitte von Untermerzbach, in der Fachwerk dominiert. Foto: Eckehard Kiesewetter