Im Herbst viel geboten

Damit in den Herbstferien keine Langeweile aufkommt, bietet die Volkshochschule Bamberg Stadt in ihrem Programm verschiedene Kurse sowie Führungen für Erwachsene und für Kinder in Begleitung an. Im Kursbereich können unter anderem ein Intensivkurs "Spanisch für Anfänger", "Meditation: entspannter Körper, klarer Geist", "Karibische Tänze" oder "Gemüseküche aus der Bamberger Gärtnerstadt" gebucht werden. Angeboten werden zudem die Führungen "Der Funke Gottes!" im Diözesanmuseum Bamberg, "Der Volkspark in Bamberg - eine historische Sport- und Erholungsstätte", "Bamberger Brauchtum in alter und neuer Zeit" sowie Touren in die Bamberger Unterwelt am Stephansberg. Die Herbstferien-Angebote sind im Programmheft oder online unter www.vhs-bamberg.de zu finden. Eine vorherige Anmeldung ist jeweils erforderlich. red