Im "Haus am Rosenberg" wünschen sich die Bewohner mehr Taschengeld

"Psychisch erkrankte Menschen haben keine große Lobby", bedauerte Einrichtungsleiter Albrecht Opl, der sich umso mehr über den Besuch und das Interesse einer Delegation von Politikern an der Kronacher Awo-Einrichtung "Haus am Rosenberg" freute. Die Altenkunstadter SPD-Landtagsabgeordnete Susann Biedefeld besuchte mit dem Landesvorsitzenden der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Bayern, Prof. Thomas Beyer, sowie den SPD-Landtagskandidaten Ralf Pohl, Zweitstimmenkandidat für den Landtag Sebastian Müller und örtlichen Awo-Vertretern die Kronacher Einrichtung "Haus am Rosenberg", ein Wohnheim und Außenwohngruppen für psychisch kranke Menschen.

Für MdL Susann Biedefeld, die am 14. Oktober für den Bezirkstag kandidiert, war das ein besonderes Anliegen, da die Versorgung der Menschen mit seelischer Erkrankung eine der Pflichtaufgaben des Bezirks ist.

Der langjährige Einrichtungsleiter Albrecht Opl stellte der Delegation das seit 31 Jahre bestehende "Haus am Rosenberg" vor. Die Einrichtung bietet 46 Plätze in zwölf Wohngruppen. Davon befinden sich sieben Gruppen in Außenwohngruppen. Neben 36 Einzelzimmern gibt es auch zwei Doppelzimmer. Das Wohnheim, in dem 28 Menschen leben können, ist im ehemaligen Schwesternwohnheim nahe der Klinik in Kronach untergebracht.

Durch die familienähnliche Kleingruppenstruktur von bis zu sechs Personen sei eine intensive Betreuung möglich. Jede Gruppe könne sich selbst versorgen und sei individuell eingerichtet. In den verschiedenen Arbeitsgruppen, die sich die Delegation anschauen konnte, würden verschiedene Betätigungsmöglichkeiten, wie beispielsweise im hauswirtschaftlichen oder im handwerklichen Bereich geboten.

"Bei uns ist immer etwas los", führt der Einrichtungsleiter aus, denn auch an Wochenenden gibt es für die Bewohner Freizeitangebote, aber auch Therapie- und Trainingsgruppen.

Ein Team aus Sozialpädagogen, Erziehern, Ergotherapeuten, Handwerkern und weiteren Fachkräften stehe den Bewohnern zur Seite, um ihren Alltag zu meistern.

"In der Regel ist die Verweildauer acht Jahre", führt Opl aus. Insbesondere das Wohnheim sei für psychisch kranke Menschen da, die wiederholte oder auch lange Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken hinter sich haben oder auch die Anforderungen anderer Einrichtungen nicht erfüllen könnten.

Der Kostensatz liege dabei bei 85 Euro pro Tag. Entsprechend der Finanzierungsgrundlage würden die Kosten von rund 2800 Euro im Monat von der Sozialhilfe übernommen. In Mittelfranken liege der vergleichbare Kostensatz bei 120 Euro am Tag.

Beim Rundgang durch die Einrichtung wurde die Delegation auch immer wieder von den Bewohnern angesprochen, sich doch dafür einzusetzen, dass das monatliche Taschengeld für sie erhöht werde. Susann Biedefeld versprach, sowohl die Höhe des Tagessatzes wie auch die Höhe des Taschengeldes in anderen Bezirken Bayerns zum Vergleich abzufragen und sich für diese Kronacher Awo-Einrichtung, die einen hohen Investitionsbedarf hat, starkzumachen. red