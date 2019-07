Im Haßfurter Bibliothekszentrum startet der Sommerferien-Leseclub

Der Sommerferien-Leseclub für junge Leute startet am Montag, 15. Juli, im Haßfurter Bibliotheks- und Informationszentrum (Biz). Über 180 öffentliche Bibliotheken in Bayern bieten in den Sommerferien wieder spannendes Lesefutter und tolle Preise, wie das Biz jetzt mitteilt.

Kinder und Jugendliche haben es gut: Wer sich in einer der 188 teilnehmenden öffentlichen Bibliotheken von A wie Altdorf bis Z wie Zirndorf beim kostenlosen Sommerferien-Leseclub in Bayern anmeldet, kann Bücher ausleihen, die speziell für Club-Mitglieder angeschafft worden sind. Nach dem Lesen wird eine Bewertungskarte ausgefüllt, die gleichzeitig als Los dient. Mit etwas Glück kann man so einen der vielen tollen Preise gewinnen. Als Hauptpreis gibt es in allen Bibliotheken zwei Tickets für den Dinosaurier-Park im Altmühltal. Alle Teilnehmer, die drei oder mehr Bücher gelesen haben, werden bei den coolen Abschlusspartys nach den Ferien am 20. September mit einer Urkunde ausgezeichnet.

Alle Kinder und Jugendlichen der ersten bis achten Klasse können sich ab sofort im Bibliotheks- und Informationszentrum in Haßfurt anmelden.

Im vergangenen Jahr haben rund 12 700 Jugendliche in den Sommerferien über 93 500 Bücher gelesen. Damit gilt der Sommerferien-Leseclub laut Biz als das erfolgreichste Ferienprogramm in Bayern.

Der Sommerferien-Leseclub ist eine Initiative des bayerischen Bibliotheksverbandes und wird von der bayerischen Staatsbibliothek (Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen) konzipiert. Weitere Informationen gibt es in den Bibliotheken und im Internet (www. sommerferien-leseclub.de), wo man alle teilnehmenden Bibliotheken und auch Tipps für die Urlaubslektüre findet. red