Am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr kam ein 21-jähriger Fiesta-Fahrer auf der B 287 von Bad Kissingen in Richtung Euerdorf vermutlich aufgrund einer zu starken Lenkbewegung in einer Rechtskurve ins Schleudern und landete im Grünstreifen. Der Schaden am Pkw, der nicht mehr fahrbereit war, beläuft sich auf ca. 2500 Euro, heißt es im Polizeibericht. pol