Im "Grünhaus" sitzen viele bunte Vögel im Baum

Ein Baum, gemalt von Elham Rahmani, verschönert seit kurzem die Räumlichkeiten der Umweltstation in Weismain. Deren Leiter, Michael Stromer, hatte sich für das sogenannte "Grünhaus" symbolisch einen Baum gewünscht, und der Künstler hat die Idee aufgegriffen und in seinem Baum noch viele bunte Vögel "versteckt".

Elham Rahmani aus Afghanistan lebt seit 2013 in der Gemeinschaftsunterkunft und ist in Weismain kein Unbekannter. Er hat schon mehrere Kunstprojekte umgesetzt. Sehr sehenswert sind unter anderem seine Objekte aus alten Schallplatten oder Besteck. Der Hausverwalter der Weismainer Gemeinschaftsunterkunft, Ronald Petzold, freut sich, dass sich Elham Rahmani auch außerhalb der Einrichtung so hilfsbereit und engagiert einbringt. red