Etwa 10 000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag auf der B 173 ereignete. Hier kam ein 62-Jähriger mit seinem Opel Combo am Übergang zum einspurigen Bereich aus unbekannter Ursache in den Grünstreifen, fuhr über die Böschung und kam hinter der Leitplanke zum Stehen. Der Fahrer sowie seine 65-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt.