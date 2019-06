Im Gruber Gemeinderat kurz notiert

Brandschutz Einstimmig beschlossen wurde die Vergabe des Auftrags zur Bestellung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 20 für die Feuerwehr Grub. Angler Dem Antrag der "Füllbachfischer" auf Pachterlass wurde nicht stattgegeben. Zugestimmt wurde jedoch die Beteiligung an den Besatzkosten. Entwicklung Auch die Gemeinde Grub wird sich an der Integrierten Ländlichen Entwicklung mit einigen anderen Kommunen im Rahmen der "Allianz B 303+" beteiligen, um die Region und das Gemeindegebiet nachhaltig entwickeln und Förderkulissen bestmöglich nutzen zu können. Zuschuss Jürgen Wittmann teilte mit, dass ein Förderbescheid über 600 000 Euro für die Teilsanierung der Schule eingegangen sei, die insgesamt 1,9 Millionen Euro verschlinge, bei einer Förderung mit knapp einer Million Euro. Anschaffung 55 neue Biertischgarnituren werden benötigt, da die bisherigen in die Jahre gekommen sind. Ein Angebot für 6500 Euro lag vor. Zum Erwerb konnte das Gremium sich noch nicht durchringen, da erst noch weitere Angebote eingeholt und die Maße noch abgeklärt werden sollen. Wohnraum Auf einen SPD-Antrag hin wird zu einer der nächsten Sitzungen ein Investor eingeladen, der seine Vorstellungen für ein Wohn-Neubaugebiet in der Gemeinde Grub am Forst darlegen soll. dav