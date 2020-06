Im Gotteshaus sind Sitzplätze markiert

Auch die katholische Kirchengemeinde Isling feiert wieder Gottesdienste. Die bestellten Messintentionen können zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Hierzu kann man sich telefonisch im Pfarrbüro melden, damit ein neuer Termin vereinbart werden können. Aufgrund der momentanen Situation können keine neuen Messbestellungen angenommen werden. Der Gottesdienst kann nur mit Mund-Nasen-Maske besucht werden, das eigene Gotteslob ist mitzubringen. Beachtet werden müssen auch die markierten Sitzplätze in der Kirche, damit der Abstand gewährleistet ist. Den Anweisungen der Ordner ist unbedingt Folge zu leisten. Für die Teilnahme an den Gottesdiensten ist eine telefonische Anmeldung erforderlich: für die Gottesdienste in Isling im Pfarrbüro immer mittwochs und freitags von 15 bis 17 Uhr unter 09576/925761; für die Gottesdienste in Mistelfeld immer freitags von 18 bis 20 Uhr bei Anke Brehm unter 09571/947683; für Gottesdienste in Rothmannsthal immer freitags von 17 bis 19.30 Uhr bei Carmen Bezold unter 09576/9257868. red