Im Gleichgewicht?

Heben sich Glück und Pech auf? Vielleicht beantwortet diese Frage ein Fall, der sich am Sonntagnachmittag in Walsdorf zugetragen hat. Wenn ein Pferd auf einem geschotterten Flurweg ausrutscht und die 26-jährige Reiterin bei dem Sturz an den Gliedmaßen verletzt wird, ist das Pech. Glück ist dagegen, wenn für die ortsunkundige Begleiterin ein vorbeiradelndes Ehepaar eine exakte Wegbeschreibung durchgibt, so dass die Rettungskräfte schnell vor Ort sind und die anschließende OP gut verläuft. Wird nun auch das Pech aufgehoben, dass die junge Frau vor lauter Aufregung vergessen hat, sich bei dem Ehepaar richtig zu bedanken? Dann brauchen wir das Glück, dass sich die beiden "total netten und hilfsbereiten" Radler nun bitte bei der FT-Redaktion melden (Tel. 0951/13296100).