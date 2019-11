Im Gemeinderat Weitramsdorf kurz notiert

Kanalsanierung Der Gemeinderat folgte mit 16:1 Stimmen dem Vorschlag von Kämmerer Christian Reuß, die Investitionen in das Kanalnetz von bisher 500 000 Euro für das Jahr 2020 auf eine Million Euro zu verdoppeln. Solarpark Keinen Bedarf sah der Gemeinderat, sich noch einmal intensiv mit dem Bebauungsplan "Solarpark Kienleite" zu befassen. Er brachte mit 11:5 Stimmen (bei einer Enthaltung) ein Projekt auf den Weg, zu dem bereits 2010 ein Flächennutzungs- und Bebauungsplan aufgestellt worden war. Städtebauförderung Die Gemeinde Weitramsdorf beantragte für 2020 für eine Machbarkeitsstudie zur Ortsmitte 50 000 Euro und für Planungsleistungen für die Umgestaltung der Ortsmitte 200 000 Euro. Schulstraße Zweiter Bürgermeister Werner Hanke ging auf die jüngsten Bürgerversammlungen ein und konzentrierte sich dabei vor allem auf das Thema "Schulstraße". Er wies darauf hin, dass inzwischen ein Antrag zu diesem Thema von einem Gemeinderat gestellt worden sei, der aber zu spät erfolgt sei, so dass bei dieser Sitzung keine Debatte erfolgen und kein Beschluss gefasst werden könne. Er versprach aber, dass bei dieser "sehr emotionalen" Angelegenheit von diesem Gremium gut vorbereitet agiert werden solle: "Das ist ein hochkomplexes Thema!" Splitaktion Diese findet in diesem Jahr wieder wie gewohnt statt. Die Gemeinderäte Christoph Goer-Denninger (ÜPWG) und Dominic Juck (SPD) wiesen auf Gefahrenstellen bei Sportstätten hin.