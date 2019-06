Im Gemeinderat notiert

Glasfaseranschluss Der Marktgemeinderat beschloss, der T-Systems International in München, vorbehaltlich der 90-prozentigen Förderung durch die Regierung von Oberfranken, den Auftrag für einen Glasfaseranschluss der Grund- und Mittelschule Marktleugast für 53 759 Euro zu erteilen. Bei der Regierung von Oberfranken wird eine Förderung mit 48 383 Euro beantragt. Der Eigenanteil des Marktes Marktleugast beträgt 5376 Euro.

Mobilfunk Der Markt Marktleugast priorisiert für den Mobilfunkausbau den Bereich Großrehmühle-Schindelwald.

Gigabit-Ausbau In Bayern läuft zurzeit in Pilotverfahren eine Gigabit-Förderung in den Bereichen, wo bereits 30 MBit/s verfügbar sind. Die Verwaltung hat das Interesse für den Gigabit-Ausbau für gewerbliche und private Anschlüsse im Gemeindebereich angezeigt.

Jugendsozialarbeit Der Markt beteiligt sich auch 2020, den Schülerzahlen von Marktleugast und Grafengehaig entsprechend, mit 4000 Euro an den Personal- und Sachkosten für die Sozialpädagogin an der Mittelschule Marktleugast.

Floriansplatz Bürgermeister Franz Uome gab bekannt, dass der Floriansplatz Mitte Juli fertig sein werde.

Abriss Für den Abriss des Hauses Kulmbacher Straße 7 ist die Genehmigung da, gab Bürgermeister Uome bekannt.

Dorfgemeinschaftshaus Die Arbeiten für die Außenanlagen des Dorfgemeinschaftshauses und Feuerwehr-Stellplatzes in Stammbach erledigt die Firma Feustel, Bayreuth zum Preis von 182 698 Euro.

Wasserhochbehälter Einverstanden zeigte sich der Marktgemeinderat mit der durchgeführten Dachsanierung am Wasserhochbehälter Hohenberg durch die Firma Josef Märkl zum Preis von 6774 Euro.

Kanaluntersuchungen Bürgermeister Uome gab bekannt, dass ab 2. Juli Kanaluntersuchungen erfolgen. kpw