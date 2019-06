Im Gemeinderat notiert

Bebauungsplan Auch die Behandlung der im erneuten Verfahren eingegangenen Stellungnahmen zum Bebauungsplan "Heßdorf Süd" stand auf der Tagesordnung, und eine Reihe von Hinweisen wurde aufgenommen. Die Planung beinhaltet die Ausweisung gewerblicher Lagerflächen mit einer Wetterschutzhalle nahe Klebheim. Als einziges Gebäude ist eine Unterstellhalle vorgesehen, die Entstehung einer Splittersiedlung ist somit nicht zu erwarten. Der Gemeinderat beschloss unter Berücksichtigung der vorab gefassten Beschlüsse die von der Planungsgruppe Strunz ausgearbeitete 1. vorhabensbezogene Bebauungsplanänderung "Gewerbegebiet Klebheim Nordost" als Satzung. Mehrkosten Die Sanierung der Grundschule Hannberg geht dem Ende entgegen und der Gemeinderat hatte über einige Angebote zu entscheiden. So wurden die Landschaftsbauarbeiten öffentlich im elektronischen Bieterverfahren ausgeschrieben. Zum Submissionstermin waren bei der Vergabestelle zwei Angebote eingegangen. Davon konnte ein Angebot aber nicht gewertet werden, weil es nicht in der geforderten elektronischen Form vorlag. Einziger Bieter war damit die Firma Kolb mit einer geprüften Angebotssumme von über 808 000 Euro brutto. Das Angebot lag 7,8 Prozent über der Kostenberechnungssumme von rund 750 000 Euro. Die Betriebe sind derzeit sehr gut ausgelastet, wodurch das Preisniveau teilweise deutlich gestiegen ist. Das vorliegende Angebot liegt nach Auffassung der Planer noch in einem "allgemein vertretbaren Rahmen". Zwar wurden die erheblichen Kostensteigerungen von Gemeinderäten heftig kritisiert, schließlich wurden sie aber mit 8:5 Stimmen abgesegnet.