Im Gemeinderat notiert

Bauhof Zweiter Bürgermeister Rebhan gab bekannt, dass Bernd Faber die Nachfolge von Wolfgang Mierzwa als Bauhofleiter übernommen hat. Mierzwa sei nach 40 Jahren bei der Gemeinde in den Ruhestand verabschiedet worden. "Er hat durch sein überaus großes Engagement den Bauhof zu einer effizienten, anerkannten Institution gemacht", lobte Rebhan. Vorgestellt wurden drei neue Bauhofmitarbeiter: Kai Wachsmann (Schreiner), Mario Ebert (gelernter Modellbauer) und Marko Römhild (Elektriker).

Brücke Keine öffentlichen Zuschüsse gibt es für die Sanierung des Brückenbauwerkes im Verlauf des Neuen Weges (Flurweg Oberlauter-Tiefenlauter).

Graben Im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen durch die SÜC im Hühnerbergsweg in Tiefenlauter bietet es sich für die Gemeinde Lautertal an, zur Ableitung von Oberflächenwässern an der Kreuzung Bahnhofstraße den dort vorhandenen Straßengraben in einem Teilbereich von 90 Metern zu verrohren.