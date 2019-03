Im Gemeinderat notiert

Bauvorhaben Der Gemeinderat stimmte dem Bauantrag der Firma Heinz Glas auf Errichtung einer Filteranlage mit Rauchgasschornstein in Kleintettau einstimmig zu, ebenso dem Umbau einer Glasschmelzwanne im Betriebsgebäude. Finanzen Vor der Bekanntgabe des Jahresabschlusses 2018 erinnerte Bürgermeister Peter Ebertsch an die vielfältigen Aufgaben im vergangenen Jahr. Der Gesamthaushalt lag bei über 8,7 Millionen Euro. Es konnte eine Zuführung von über 850 000 Euro vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden. Zum Jahresabschluss wurden 35 000 Euro der allgemeinen Rücklage zugeführt. Entschädigung Für die Wahlhelfer bei der Europawahl am 26. Mai wird ein "Erfrischungsgeld" von 35 Euro für den Wahlvorstand und von 25 Euro für die weiteren Mitglieder ausgezahlt. Abgeschlossen wird eine Wahlhelferversicherung. Straßenschäden Gemeinderat Willi Güntsch (SPD) bemängelte die Risse in der Straße bei der oberen Siedlung. Er bat darum, bei entsprechender Witterung die Winterschäden zu beheben.