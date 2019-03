Im Gemeinderat notiert

Auftragsvergaben Die Gewerke für den Bau eines neuen Wertstoffhofes mit Unterstellhalle für Bauhoffahrzeuge sowie die Erstellung einer Photovoltaik-Dachflächenanlage mit einer Gesamtsumme von 296 000 Euro wurden an die Mindestbietenden vergeben. Auch der Planungsauftrag für die Neugestaltung des oberen Pausenhofes der Grund- und Mittelschule wurde vergeben. Feuerschutz Für die Feuerwehren erfolgt eine Neubeschaffung von Ausrüstungsgegenständen im Wert von 15 000 Euro. Europawahl Wahlhelfer werden mit 40 Euro entschädigt. Artenschutz Über den Antrag der Gemeinderätin Andrea Schiele-Eberlein, von der Gemeinde nicht genutzte Flächen in Blühflächen umzuwandeln, wird bei der Aprilsitzung entschieden. Die Verwaltung arbeitet schon an einer Übersicht über geeignete Flächen. Bestattungswesen Laut Bürgermeister bereitet bei halbanonymen Beerdigungen auf dem Friedhof in Scherneck das Anbringen der Daten der Verstorbenen auf der Stele Probleme, die momentan dadurch gelöst würden, dass dies auf einer weiteren Platte geschieht. dav