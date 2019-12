Im Gemeinderat kurz notiert

Kommunalwahl Geschäftsleiter Thomas Weber wird im kommenden Jahr in Tschirn als Gemeindewahlleiter tätig sein. Als seine Stellvertreterin wurde Sabine Suff berufen. Beleuchtung Die Gemeinde Tschirn wird weitere knapp 17 000 Euro in die Straßenbeleuchtung mit LED investieren. Die Bayernwerk-Netz GmbH wird die restlichen Lampen im Jahr 2020 umrüsten. Das Licht soll, wenn es technisch möglich ist, auf einen "Warmweiß"-Ton eingestellt werden, war die Forderung der Räte. Bauvorhaben Dem Bauantrag von Johannes Lazarus, der in der Nordhalbener Straße den Um- und Ausbau zu einem Zweifamilienhaus vornehmen sowie eine Doppelgarage bauen will, wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Straßen Der Bürgermeister informierte darüber, dass die Bodenwellen in der Staatsstraße ausgebessert würden. Eine Zusage vom staatlichen Bauamt liege vor, bei den ebenfalls monierten Kanaldeckeln sei allerdings kein Mangel festgestellt worden. miw