Im Gemeinderat kurz notiert

Friedhof Bei den Friedhofsarbeiten in Beikheim ist laut Bürgermeister die Firma mit Verspätung am Werk, und deshalb müsse man jetzt zu "Plan B" greifen: Erstens wolle man mit Nachdruck die Firma anmahnen, die versprochene Bauzeit einzuhalten, zweitens strebe man eine Notlösung durch einen Bauzaun und Provisorien bei Treppen und Handläufen an. Senioren Die Weihnachtsfeier für Gemeindebürger ab dem 70. Lebensjahr wird am Sonntag, 15. Dezember, ab 14 Uhr im Gasthof "Ponyhof" stattfinden. Wer den Fahrdienst nutzen möchte, könne sich bis zum 12. Dezember entweder telefonisch im Bürgerbüro (09266/8686) melden oder ans Mitwitzer Rathaus wenden (09266/99060). Sportlerweihnacht Ebenfalls weihnachtlich wird es beim VfR Schneckenlohe. Hier findet die Weihnachtsfeier am Sonntag, 22. Dezember, ab 14 Uhr im Schulhof statt. Kinderweihnacht Die Feier des Kindergartens "Arche Noah" findet am Sonntag, 15. Dezember, ab 16 Uhr im Biergarten Dötschel in Schneckenlohe statt. ml