Im Gemeinderat kurz notiert

Wahlleiter Für die Gemeindewahlen am 15. März 2020 wird Roland Holzheid aus Rabelsdorf zum Wahlleiter berufen, zu seinem Stellvertreter Lukas Pecht aus Lohr.

Hochregallager Auch wenn die Belange der Gemeinde Pfarrweisach nicht berührt werden, erhoben sich zwei Gegenstimmen gegen eine Änderung des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Eyrichshof" der Stadt Ebern. Klaus Dünisch warnte davor, dass der Schwerlastverkehr durch Pfarrweisach und Junkersdorf weiter zunehmen werde.

Schimmelbefall Stellvertretender Bürgermeister Rüdiger Kuhn trug einen Untersuchungsbericht vor, in dem der Schimmelpilzbefall in der Wohnung am Bauhof begutachtet wurde. Darin wird Entwarnung gegeben, eine gravierende Belastung des Innenraums sei nicht festgestellt worden, erklärte er. Somit können die Feuerwehrleute die Räume weiterhin nutzen, allerdings sei ein Luftentfeuchter nötig.

Straßenschäden Josef Kneuer mahnte an, dass in der Alten Dorfstraße in Kraisdorf hinsichtlich zunehmender Straßenschäden gerade im Blick auf den nahenden Winter Handlungsbedarf besteht.

Spende Markus Oppel teilte dem Gremium mit, dass Klaus Dünisch anlässlich seines 60. Geburtstags statt Geschenken um Geldspenden bat, die er dem Kindergarten Pfarrweisach zukommen ließ. So kamen 610 Euro für den guten Zweck zusammen. ka