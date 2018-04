Unter dem Titel "Im Gedenken der Kinder - Die Kinderärzte und die Verbrechen an Kindern in der NS-Zeit" ist bis 15. Juni eine Ausstellung im Stadtarchiv Bamberg, Untere Sandstraße 30a, zu sehen. Sie beruht auf den Forschungen der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) in Zusammenarbeit mit der Brandenburgischen Historischen Kommission und dem Institut für Geschichte der Medizin der Charité-Universitätsmedizin in Berlin. Durch die Initiative der Willy-Aron-Gesellschaft wird diese Ausstellung nun in Bamberg in Kooperation mit dem Stadtarchiv gezeigt, teilt die städtische Pressestelle mit.

Auf Tafeln wird die Geschichte der planmäßigen Ausführung der "Vernichtung lebensunwerten Lebens" im Sinne der NS-Ideologie dargestellt. Bei der Ermordung von etwa 250 000 behinderten und kranken Menschen wirkten Ärzte, Pfleger, Hebammen, in der sozialen Arbeit Tätige, NS-Politiker und Juristen zusammen. Mehr als 10 000 Kinder wurden zu im Sinne der NS-Machthaber "nutzlosen Geschöpfen" und "Ballastexistenzen" erklärt und schließlich planmäßig zur "Vernichtung lebensunwerten Lebens" ermordet. red