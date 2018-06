Im Gedächtnislabyrinth der Solovki-Inseln

red



Sie liegt inmitten des Weißen Meeres, am Rande Russlands: Die nach der Hauptinsel Solovki benannte Inselgruppe bewegte sich stets zwischen Repression und Auflehnung gegen die Staatsmacht und spiegelt darin die widersprüchlichen Bestandteile der russischen Geschichte wider. Dieser historischen Vielschichtigkeit und Bedeutungsvielfalt der Inseln widmet sich eine Ausstellung mit dem Titel "Gedächtnislabyrinth Solovki. Indizien, Spuren, Stimmen" in der Teilbibliothek 4 der Universität Bamberg , Heumarkt 2. Die öffentliche Vernissage findet am Montag, 25. Juni, um 19 Uhr statt.Auf 15 Schautafeln präsentiert die Ausstellung ein breites Spektrum an Themen. Dazu gehört die geografische Randlage der Inselgruppe ebenso wie die darauf befindlichen Bauten aus Holz und Stein, die an die sich wandelnden Bedeutungen der Solovki-Inseln in der russischen Geschichte erinnern: Im 15. Jahrhundert wurde dort ein bedeutendes Kloster gegründet, das jedoch im 16. Jahrhundert als Gefängnis und Verbannungsort für Oppositionelle fungierte und im 17. Jahrhundert Ort erbitterten Widerstands gegen die Kirchenreform war. Nach der Revolution von 1917 wurde das Kloster zur Keimzelle des Gulag-Systems. Unter den zu Wort kommenden Zeitzeugen sind beispielsweise Denker und Autoren wie Pavel Florenskij, Maxim Gorkij, Dmitrij Lichacev oder Michail Prišvin.Konzipiert wurde die Ausstellung von einer Projektgruppe unter der Leitung von Susanne Frank von der Humboldt Universität Berlin. Ihr Fachgebiet ist Ostslawische Literatur und Kultur. Fabian Franke, Bibliotheksdirektor der Universität Bamberg, Ada Raev, Professor für Slavische Kunst- und Kulturgeschichte, und Markus Behmer, Dekan der Fakultät Geistes- und Kulturwissenschaften , freuen sich, zur Vernissage Susanne Frank und Projektteilnehmerin Julia Koifman für eine Einführung begrüßen zu können. Die Ausstellung kann bis zum 31. Juli bei freiem Eintritt zu den Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 8.30 bis 0 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 20 Uhr) der Teilbibliothek besucht werden.