Im Gasthof mit angepackt

Ihren 90. Geburtstag hat Margarete Singer (geb. Wölfel) im Seniorenzentrum Stegaurach gefeiert. Die Jubilarin wurde am 1. April 1929 in Bamberg geboren. Aufgewachsen ist sie in Gößweinstein und besuchte nach der Volksschule die Haushaltungsschule "Maria Hilf" in Bamberg.

Als Hausfrau half sie Zeit ihres Lebens im elterlichen "Gasthof zur Post" in Gößweinstein mit. Im Jahr 2005 zog sie aus gesundheitlichen Gründen nach Stegaurach und lebt dort seit 2011 im Seniotel. Ihren Ehemann Josef verlor sie im Vorjahr nach 62 gemeinsamen Ehejahren im Alter von 97 Jahren. Aus dieser Ehe gingen drei Kinder hervor und mittlerweile kann sie sich über sechs Enkelkinder und eine Urenkelin freuen. Zu ihren Hobbys gehörte der Garten, das Stricken und Häkeln bis ins hohe Alter. Außerdem war sie noch im Kirchenchor und im Katholischen Frauenbund auch als Kassiererin tätig. Margarete Singer ist zudem ein großer Fan des Alleinunterhalters "Heino", der das Seniotel regelmäßig besucht und nimmt gerne am wöchentlichen Volkslieder-Singen teil. Zu ihrem besonderen Jubiläum gratulierten neben der Familie auch Stegaurachs Erster Bürgermeister Thilo Wagner, der auch die Glückwünsche vom Landrat Johann Kalb überbrachte, sowie Pastoralreferent Günter Förtsch der Pfarrgemeinde Stegaurach. red