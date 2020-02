Im Frieden mit sich und der Welt

christiane reuther "Nach einem Streit den Abend versöhnt beenden und in den nächsten Tag neu starten", so lautet das Erfolgsrezept für ein langes Eheglück. Die Zutaten stammen von Dorothea und Josef Heinkel. Das Ehepaar feierte am Mittwoch im Caritas-Seniorenzentrum Sankt Bruno in Haßfurt das seltene Fest der eisernen Hochzeit. Zufrieden blicken sie auf ihren Lebensweg, den sie nunmehr 65 Jahre gemeinsam gehen.

Kennengelernt haben sich die junge Dorothea und ihr Josef in Würzburg. Dorothea, die aus Aschaffenburg gebürtig ist, besuchte in Würzburg die Schule für Fotolaborantinnen. Josef machte in seiner Heimatstadt Würzburg eine Ausbildung zum Fotografen. Der Bahnhof sollte es sein, der die später selbstständig tätige Fotolaborantin und den Meisterfotografen im wahrsten Sinne des Wortes ins rechte Licht rückte. Aus dem ersten Zusammentreffen entwickelte sich eine Liebe fürs ganze Leben. Aus der Ehe gingen eine Tochter und drei Söhne hervor. Zwei Kinder sind im Kindesalter von drei Monaten verstorben. Die Familie ist mittlerweile auf zwölf Enkel und 22 Urenkel angewachsen.

Nach der Hochzeit wohnte das junge Paar in Schwebheim. Josef Heinkel arbeitete nach seiner Fotografenausbildung als Betriebsleiter in der Firma Pola in Rothausen, bis diese schließen musste. Danach war er bei der Gemeinde Oberaurach angestellt. Quasi als Lebenskünstler sind die Eheleute stets mit einer positiven Einstellung durchs Leben gegangen und haben ihre Träume verwirklicht. Nachdem dem heute 85-Jährigen im Traum eine Drehorgel erschienen war, kaufte er sich kurzerhand eine Dohle und war nun als stilecht gekleideter Drehorgelspieler an mehreren Orten in der Kreisstadt Haßfurt zu bestaunen. Seine Frau sprang im wahrsten Sinne des Wortes mit aufs Pferd. Die heute 86-Jährige betrieb unter dem Namen "Oma Dorles Dampfkarussell" mehrere Karussells, unter anderem auf dem Marktplatz in Haßfurt, und vermittelte für Groß und Klein einen Hauch Nostalgie.

Der Lebensmittelpunkt war fortan in Untertheres. Hier bauten sich Heinkels das alte Fährhaus um. Josef Heinkels Leidenschaft war das Sportfliegen. Mit seiner Frau verbrachte er viele Urlaube in Sankt Johann in Tirol. Dorthin war das Paar mit dem Sportflieger vom Flugplatz Haßfurt aus gestartet.

Nachdem Josef Heinkel seine Frau sieben Jahre zu Hause gepflegt hat, zog das Ehepaar vor zwei Jahren ins Caritas-Seniorenzentrum Sankt Bruno nach Haßfurt. Hier bewohnen sie ein Zimmer mit Terrasse und freuen sich schon auf den Sommer, dann genießen sie eine Tasse Kaffee im Freien. Zum Ehrentag gratulierten stellvertretender Landrat Michael Ziegler, Haßfurts Bürgermeister Günther Werner und die Heimleiterin Heike Ehlert.