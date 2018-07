Im Ferienprogramm "Mini-Forchheim" miterleben

Die Offene Jugendarbeit (OJA) Forchheim-Nord und das Bürgerzentrum rufen zum siebten Mal in den Sommerferien gemeinsam mit 25 Kooperationspartnern eine Mitmachstadt für Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 15 Jahren rund um die Adalbert-Stifter-Schule (Bammersdorfer Straße 58) ins Leben. In "Mini-Forchheim" können Kinder und Jugendliche das erleben, was die Großen tagtäglich machen. Sie können in die große Politik einsteigen und sich zum Bürgermeister wählen lassen, als Polizist für Recht und Ordnung sorgen, die neuesten Nachrichten in der Presse berichten oder im Filmteam die Eindrücke festhalten und dabei Spielgeld verdienen und bei Freizeitaktivität wie Jonglage, Casting und weiteren Kreativ- oder Sportangeboten ausgeben. Die Sanitäter, Buchhandlung und Bücherei dürfen ebenso wenig in einer Stadt fehlen wie Bank, Friseur und Laden.Die Mini-Stadt findet von Dienstag, 4., bis Donnerstag, 6. September, statt. Da die Teilnehmerzahl auf 220 Kinder pro Tag begrenzt ist, wird ein Vorverkauf angeboten. Ab sofort können die Tagespässe für 3,50 Euro an folgenden Vorverkaufsstellen erworben werden: Offene Jugendarbeit Forchheim-Nord, Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhaus und Buchhandlung "'s blaue Stäffala". Weitere Infos unter www.forchheim.de/mini-forchheim oder im Bürgerzentrum, Telefon 09191/6155287, bezihungsweise der OJA, Telefon 09191/340603. red