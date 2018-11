Im Einklang durch vier Orte

Der evangelische Posaunenchor veranstaltet am Sonntag, 2. Dezember, sein Adventsblasen. Die Aktiven werden dabei durch vier Ortschaften ziehen und auf öffentlichen Plätzen kleine, vorweihnachtliche Standkonzerte geben.

Unter der Leitung von Pfarrer i. R. Rudolf Ranzenberger wollen die Bläser mit vertrauten Weisen ein wenig Ruhe und Beschaulichkeit in die Adventszeit einfließen lassen. Zwischen den Liedern gibt es Lesungen aus der Heiligen Schrift. In Strössendorf spielt der Posaunenchor im Anschluss an den Gottesdienst mit Einführung des neuen Kirchenvorstandes um 14 Uhr auf dem Vorplatz der Sankt Katharinakirche. Um 16.30 Uhr sind die Bläser in Altenkunstadt am Friedrich-Baur-Seniorenzentrum Sankt Kunigund in der Bürgermeister-Böhmer-Straße zu hören. Um 17.15 Uhr wollen sie in Weidnitz auf dem Widencer Platz auf den Advent einstimmen. Die "Rundreise" endet um 18 Uhr auf dem Dorfplatz in Neuses. bkl