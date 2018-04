Am Mittwoch, 11. April, um 19.30 Uhr beginnt mit dem Vortrag "Franken im Dreißigjährigen Krieg. Fremde Heere, Plünderungen und Gewalt" von Michael Peters, die Vortragsreihe des Fränkische-Schweiz-Museums in Tüchersfeld (Kreis Bayreuth) anlässlich der Sonderausstellung "Söldner, Seuchen, Schrecken".

Der Vortrag findet im Haus der katholischen Kirchenstiftung Tüchersfeld neben der Kirche im Ortszentrum statt. Der Erlanger Historiker referiert dabei über die Truppendurchzüge in der Frühphase des Krieges, das zeitgenössische Bild der Menschen gegenüber den Schweden, deren Besatzung Frankens und die Lager von Nürnberg und Königshofen.

Der 60-minütige Vortrag endet laut Pressemitteilung mit dem Bericht über das abschließende Friedensmahl von Nürnberg im Jahr 1650. red