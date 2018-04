Im Dienst der Bürger

Nach fast 40 Jahren beim Landratsamt Erlangen-Höchstadt geht der technische Amtmann Karl Hetzar in den Ruhestand. Der gebürtige Erlanger leitete in den letzten Jahren den Bereich Lebensmittelüberwachung beim Veterinäramt und kümmerte sich um die Kontrolle von Lebensmittelbetrieben sowie die Entnahme von Lebensmittelproben.

Landrat Alexander Tritthart (CSU) bedankte sich laut Pressemitteilung des Amts für die langjährige Tätigkeit. Er wünschte Karl Hetzar alles Gute für die Zukunft und betonte, dass er ein sehr geschätzter Mitarbeiter im Landratsamt war, der über viele Jahre wertvolle Arbeit für die Bürger in Erlangen-Höchstadt geleistet hat. Veterinäramtsleiterin Susanne Oswald und Personalratsvorsitzende Gudrun Wagner gratulierten ebenfalls. red