Bei einem Zwei-Tages-Basketballcamp in Forchheim erlebten Jungen und Mädchen zwischen sieben und 16 Jahren jede Menge Action. Veranstaltet wurde das Camp von Brose Bamberg in Kooperation mit den Vereinigten Raiffeisenbanken.

50 Kinder fanden den Weg ins Ehrenbürg-Gymnasium, das zum Schauplatz für den Nachwuchs werden sollte. Die Kinder starteten zunächst in das Stationstraining. Dafür war die Jugend-Basketball-Bundesligamannschaft von Brose Bamberg zum Camp gekommen. Bereits in den Vorjahren hatte sich das Prinzip "Der Nachwuchs coacht den Nachwuchs" etabliert und entpuppte sich als Volltreffer. Dribbling, Wurf, Koordination und Korbleger waren unter anderem die Schwerpunkte.

Individuelle Tipps gepaart mit jeder Menge Spaß und dem einen oder anderen Trick mit dem Ball ließen das mehrstündige Training wie im Flug vergehen. Mit einem Drei-gegen-drei-Turnier und kleinen Spielen ging es weiter. Die Teams wurden dabei bunt gemischt, was den Campleitern Tom Eichelsdörfer und Simon Rainer positiv in Erinnerung bleibt. Am zweiten Tag startete nach Athletiktraining, Achterlauf und einer Runde Flag-Football das lang ersehnte Coaches-gegen-Camper-Spiel. red