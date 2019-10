Im Bilderbüchern immer angeblich typisch

Die Zonta-Frauen hatten in der Stadtbücherei Herzogenaurach zu einem Vortrag geladen, das Thema lautete "Geschlechterdarstellungen in Bilderbüchern". Als Dozenten konnte man Lars Burghardt gewinnen.

Burghardt ist an der Otto-Friedrich Universität Bamberg tätig (Lehrstuhl Elementar- und Familienpädagogik). In seinem Vortrag zur geschlechterpädagogischen Bedeutung von Bilderbücher stellte er fest, dass bei einer qualitativen Analyse in nahezu allen Bilderbüchern die stereotypische Verhaltensweisen von Mann und Frau dargestellt werden. Burghardt gab Beispiele: Die Frau/das Mädchen werde fast immer mit Rock oder Kleid gezeigt und Schleifen in den Haaren und die Frau meistens im Haus. Der Mann/der Junge sei aber draußen in der großen Welt unterwegs, er sei abenteuerlustig und mutig und wolle Geld verdienen, der Mann werde im Auto am Steuer gezeigt.

Burghardt meinte dazu aber: "Es gibt nicht 100 Prozent Weiblichkeit oder 100 Prozent Männlichkeit. Es soll jeder so sein, wie er will."

In Kooperation mit der Stadtbücherei haben die Herzogenauracher Zonta-Frauen mehrere Lesungen für Kinder organisiert. Deren Thema lautet "Blaue Prinzessin oder rosa Held - und wer bist du?"