Im Beruf neu anfangen

Am Donnerstag, 19. September, gibt es von 14 bis 17 Uhr die Möglichkeit einer Kurzberatung zum Thema berufliche Neuorientierung und Weiterbildung in der Agentur für Arbeit Lichtenfels, Gabelsbergerstaße 10 a. Interessierte können sich direkt ohne Termin informieren.

Wer sich beruflich weiterbilden oder neu orientieren will, kann direkt mit einem Experten erste wichtige Fragen klären. Was kann ich - was will ich - was wird gesucht? Eine gute und professionelle Karriereberatung kann hier weiterhelfen. Dazu werden umfangreiche Kenntnisse des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes benötigt. Eine objektive Beratung berücksichtigt auch die Förderungsmöglichkeiten für eine berufliche Weiterbildung und zeigt Wege auf, wie man sich beruflich neu orientieren und wie man seine eigenen Fähigkeiten besser beurteilen kann. Brigitte Glos, Leiterin der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg, schätzt die aktuelle Situation wie folgt ein: "Trotz konjunktureller Eintrübung gibt es weiterhin positive Signale auf dem Arbeitsmarkt. Auch, wenn der Konjunkturmotor langsam an Tempo verliert, bieten viele Branchen noch immer vielfältige Beschäftigungschancen. Besonders Fachkräfte sind sehr gefragt, lediglich rund ein Viertel der Stellen entfällt auf den Helferbereich. Ausbildung und Weiterqualifizierung sind daher die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit!" red