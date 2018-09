Im Begegnungsverkehr aneinander geraten

Bereits am Dienstag, 29. August kam es gegen 6 Uhr am Ortseingang von Seidmar zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen einem VW Passat und einem Kleintransporter, wobei der linke Außenspiegel des Transporters beschädigt wurde. Zur Klärung der Unfallursache sucht die Polizeiinspektion Ebermannstadt den Fahrer oder die Fahrerin eines blauen VW Golf, der/die möglicherweise den Unfallhergang beobachtet hat. Hinweise an die PI Ebermannstadt unter der Rufnummer 09194/73880.