Im Bauausschuss liegen etliche Anträge vor

Die nächste Bau-ausschusssitzung findet am Dienstag, 19. März, um 16 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses II statt. Dabei werden folgende Bauanträge behandelt: Umbau eines alten Getreidelagers zum Wohn- und Geschäftshaus in der Burgkunstadter Straße 18 in Isling; Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses mit sieben Eigentumswohnungen in der Bgm.- Silbermann-Straße 10 in Lichtenfels; Instandsetzung alte Schäferei in Weingarten (Heinach 1); Werbeananlagen 3D-Campus in der Rudolf-Diesel-Straße in Lichtenfels; Umbau eines bestehenden Mehrfamilienhauses in der Bamberger Straße 43 in Lichtenfels; Errichtung von zwei Mehrfamilienwohnhäusern mit je sechs Wohneinheiten in der Friedhofstraße in Lichtenfels; Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Carport und Abstellraum in der Egerländerstraße 2 in Lichtenfels; Errichtung eines gewerblich genutzten Nebengebäudes mit Außenbewirtschaftung in der Oberlangheimer Straße 10 in Roth. Außerdem liegen dem Gremium folgende Bauvoranfragen vor: Neubau von Geschosswohnungen in der Langen Straße 6 und Neubau eines Einfamilienhauses Am Rehbrunnen 7 in Roth. red