Der Bauausschuss trifft sich am Dienstag, 18. September, um 16 Uhr zu einer Sitzung im Rathaus. Die Räte befassen sich mit Bauvoranfragen zum Neubau einer Ausstellungslounge in Ebensfeld sowie mit der Errichtung von Wohnmobilstellplätzen in Freiberg. Außerdem geht es um die Aufstufung des Feldweges in Ebensfeld (Thüringer Straße) zur Ortsstraße und dem Sachstand zum Feuerwehrhaus-Neubau. red